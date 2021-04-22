Затраты на госуслуги частным организациям возместят по нормативам

Минтруд совместно с ВНИИ труда готовит методические рекомендации по расчету финансовых и подушевых нормативов на оказание государственных соцуслуг. Они будут применяться при предоставлении субсидии государственным и частным поставщикам. Об этом рассказала временно исполняющий обязанности директора департамента социальной защиты и социального обслуживания Минтруда Лариса Семенова, выступая на круглом столе в Общественной палате.

По ее словам, ведомство пытается систематизировать оплату социальных госуслуг организациям, это позволит повысить их качество и устранить сложившуюся дифференциацию. Дело в том, что соцобслуживание населения финансируется из региональных средств, сейчас нормативы субъекты устанавливают самостоятельно. При этом суммы могут быть как завышенными, так и заниженными. Например, в некоторых регионах заниженными тарифами пытаются вытеснить с рынка соцуслуг негосударственные организации.

Чтобы цена была экономически обоснованной, регионам предоставят формулы, по которым они будут эти нормативы рассчитывать. За единицу объема услуг берется один час обслуживания граждан. Отдельно учитывается местность - городская или сельская, а также форма социального обслуживания - в стационаре или на дому.

"Эта работа скоро будет завершена, и мы в установленном порядке направим методические рекомендации на согласование в федеральные органы исполнительной власти", - сказала Семенова.

Она также озвучила средние нормативы, которые получаются по формуле. Так, затраты на получателя социальных услуг в стационарных организациях составили - 1341 рубль за койко-день. Обслуживание на дому за час за одно посещение одним соцработником - 335 рублей.