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23.04.2021,  
10:32
Текст:  Антон Валагин

Аварийный взлет конвертоплана Osprey показали на видео

В сети появилось видео "ураганного" взлета конвертоплана ВВС США CV-22B Osprey с вертолетной площадки больницы Адденбрука в Кембридже, Великобритания.

Фото: Jan Helebrant / wikimedia.org
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Струи от винтов конвертоплана разметали по окрестностям многослойное резиновое покрытие медицинского аэродрома. Увидев, что произошло, американские авиаторы сочли за лучшее улететь побыстрее.

Что делал боевой конвертоплан на территории всемирно известной учебной больницы, не сообщается. Неизвестен и размер причиненного лечебнице ущерба. Помимо прочего, больница Адденбрука - один из крупнейших травматологических центров на востоке Англии.

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