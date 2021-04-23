АвтоВАЗ уходит на каникулы. Перезапуск - 11 мая

С 4 мая 2021 года все сотрудники АвтоВАЗа, за исключением обеспечивающих жизнедеятельность предприятий и занятых на модернизации линий, отправятся в единый корпоративный отпуск, который традиционной совпадает с майскими праздниками. Общая продолжительность выходных вазовцев составит 10 дней.

Вместе с главным конвейером АвтоВАЗа, расположенным в Тольятти, на "каникулы" уйдут входящие в состав компании "Lada Запад Тольятти", на котором выпускаются внедорожники Niva Travel, а также "Lada Ижевск", где собирают семейство Vesta, за исключением Vesta Sport. Выпуск "заряженной" модели осуществляется на дочернем предприятии Lada Sport, цех которого базируется недалеко от тольяттинского АвтоВАЗа.

Возобновление производства автомобилей Lada на всех площадках запланировано на 11 мая 2021 года.

Ранее "Российская газета" сообщала, что АвтоВАЗ был вынужден приостановить выпуск автомобилей семейства Lada Granta из-за проблем с поставщиком, рестарт состоялся раньше запланированного.