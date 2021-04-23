Двадцать образцов различной техники на базе БМП-2 создали в Индии

В Индии подсчитали количество образцов боевой и специальной техники, созданных на базе БМП-2 Sarath. Всего получилось два десятка машин. Правда, не все из них были запущены в серийное производство.

My poster on +20 Indian BMP variants, hope to see a BM 21 variant too.. 🔥🇮🇳 https://t.co/pBUDVEwbqm pic.twitter.com/wl5HTHVhjm — KUNAL BISWAS (@KUNALBI25146617) April 17, 2021

Например, легкий танк со 105-мм пушкой, ставший альтернативой устаревшему советскому ПТ-76, или самоходная артиллерийская установка с орудием такого же калибра.

Этой САУ планировалось заменить созданную еще в начале 60-х гг. британскую L109 Abbot.

Эти образцы прошли успешные испытания, но военное ведомство не захотело их закупать.

Первоначально БМП была выбрана как платформа для зенитного комплекса Akash (в качестве тяжелого варианта также испытывался Т-72). Однако позже пришли к выводу, что для нежной электроники ЗРК больше подходят колесные шасси.

Лучше обстояли дела с принятым на вооружение 81-мм минометом и истребителем танков NAMICA, оснащенным ракетным комплексом третьего поколения Nag. Многие военные эксперты относят эту ПТУР к наиболее передовым моделям, самостоятельно разработанным индийским оборонным комплексом. Сообщалось, что итоговые испытания успешно завершены и ведется подготовка к серийному производству.

Также на базе "двойки" созданы различные санитарные, разведывательные, инженерные машины и роботизированные комплексы.