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Рубрика: Экономика

Японский авиаперевозчик JAL открыл полеты в Токио из Шереметьево

Текст: Константин Волков
Японский авиаперевозчик JAL 23 апреля запустил первый рейс из московского аэропорта Шереметьево в аэропорт Ханеда в Токио.
Фото: Константин Волков Фото: Константин Волков
Фото: Константин Волков

Таким образом Россия и Япония возвращаются к той схеме полетов, что была во времена СССР. В апреле 1967 года был открыт совместный рейс "Аэрофлота" и JAL по маршруту Шереметьево-Ханеда. Он выполнялся на самом большом на тот момент в мире турбовинтовом самолете Ту-114, полет занимал 11 часов 25 минут. Это был первый в истории гражданской авиации перелет по транссибирскому маршруту. Место в эконом-классе в один конец стоило в ценах 1967 года 484 рубля 80 копеек (538 долларов 60 центов или 193 900 иен). Сегодня JAL выполняет рейсы на Boeing 787 Dreamliner, время в пути около десяти часов. До пандемии JAL летал из аэропорта Домодедово.

Фото: AP Photo / Koji Sasahara
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Как рассказал вице-президент и региональный управляющий по России и СНГ компании JAL Такэси Кодама, перенос рейсов японского перевозчика из аэропорта Домодедово в Шереметьево планировался еще прошлой весной, но его пришлось отложить из-за пандемии. Пока рейс будет выполняться один раз в неделю, в четверг из Токио в Москву, в пятницу - обратно. Но с ростом объемов пассажирских и грузовых перевозок компания рассчитывает выйти на один рейс в день.

На сегодня из Москвы в Токио летает только JAL. Еще можно добраться с пересадкой во Владивостоке, откуда в токийский аэропорт Нарита выполняет рейсы авиаперевозчик "Аврора". Однако из-за того, что въезд в Японию сильно ограничен из-за коронавируса, даже эти немногочисленные рейсы не заполняются. Так, первым рейсом JAL вылетели всего 35 человек.

Въехать в Японию сейчас могут только ее граждане или обладатели вида на жительство. Для въезда надо получить отрицательный тест на коронавирус за 72 часа до вылета, сдать еще один тест по прилету и добираться из аэропорта до места проживания частным транспортом, общественным пользоваться прибывшим из других стран запрещено. Также все приехавшие должны оставаться на карантине в течение 14 дней после прилета в Японию. Для японских граждан, прибывающих в Россию, ограничений нет.

Как отметил посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, присутствовавший на торжественной церемонии запуска нового рейса в аэропорту Шереметьево, перенос рейсов JAL в Шереметьево облегчит для японских граждан пересадку в Москве на региональные линии "Аэрофлота" и других российских перевозчиков. "Надеюсь, что японцы благодаря этому станут больше путешествовать по России", сказал дипломат.

Он также напомнил, что в рамках сотрудничества по борьбе с коронавирусом японо-российская компания разработала экспресс-тест на Covid-19, который сейчас широко применяется как в России, в том числе и в аэропорту Шереметьево, так и за рубежом.

Как отметили присутствовавшие на церемонии представители руководства аэропорта "Шереметьево", они видят очень большой запрос на трансфер через Москву со стороны азиатских стран - Китая, Японии, Южной Кореи, и надеются по мере ослабления ограничений развивать это направление.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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