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"КиноПоиск" снимет сериал о легендарном поколении московского "Спартака"

Новости
    23.04.2021, 15:01
Текст:   Дмитрий Сосновский
Фото: Владимир Родионов/ РИА Новости Фото: Владимир Родионов/ РИА Новости
Фото: Владимир Родионов/ РИА Новости

"КиноПоиск" объявил о начале работы над документальным сериалом о московском футбольном клубе "Спартак". Проект будет приурочен к столетию клуба, которое будет праздноваться в апреле следующего года.

Фото: МТС Медиа
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Сериал расскажет об одной из золотых эпох самого популярного клуба России - о спартаковском поколении девяностых, влюбившем в футбол миллионы мальчишек из разных городов и стран. За этот период, когда в команде играли такие мастера, как Валерий Карпин, Илья Цымбаларь, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев и многие другие, "народная команда" под руководством Олега Ивановича Романцева девять раз становилась чемпионом России и трижды выигрывала кубок страны.

Отмечается, что будет рассказано "о главных героях "Спартака", достижениях красно-белых и их соперниках". В качестве материала будут использованы интервью с футболистами, тренерами, журналистами и болельщиками, фрагменты телепередач того времени, а также видео из личных архивов, хроники матчей и тренировок.

К участию в создании сериала, съёмки которого начнутся в ближайшие месяцы, приглашаются болельщики, которые могут поделиться своими фотографиями, записями, воспоминаниями и другими материалами, отправив их на почту spartakfilm@yandex.ru.

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