МИД РФ оценил доклад разведки США о киберугрозах

Разведка США, назвав в своем докладе Россию ведущей угрозой для Соединенных Штатов в киберпространстве, как обычно не представила никаких доказательств. Москва могла бы выдвинуть такие же обвинения Вашингтону, основываясь лишь за заявления американских политиков. Как отметили в МИД РФ, очередная порция обвинений нужна лишь для увеличения бюджета американской разведки.

"В худших традициях жанра в документе перечислены "российские провокационные действия" в киберпространстве, однако, как всегда, не приводится конкретных доказательств, подкрепляющих выдвигаемые в наш адрес претензии", - цитирует РИА Новости представителя МИД.

По словам собеседника агентства, с таким же успехом Москва могла бы назвать Вашингтон главной киберугрозой РФ, ссылаясь лишь недавние воинственные заявления представителей высшего американского истеблишмента о планирующихся массовых кибератаках против российских государственных структур.

По мнению российских дипломатов, обвинениями в адрес России на Западе пытаются закамуфлировать собственную неспособность сформировать востребованную повестку дня глобального диалога по вопросам международной информационной безопасности.

"Настрой и действия Вашингтона вряд ли соответствуют пока еще сохраняющемуся статусу США как крупнейшей мировой державы, несущей особую ответственность за международный мир и безопасность", - заявили на Смоленской площади.

Сам доклад в МИД РФ назвали очередным проявлением "мегафонной дипломатии" администрации Белого дома, неловкой попыткой переключить внимание публики на иллюзорного внешнего противника. "Культивирование образа врага в лице России для решения собственных внутренних проблем - классический прием, отработанный еще в годы "холодной войны", - напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Кроме того, это весьма удобный предлог для спецслужб, чтобы запросить у Конгресса увеличение бюджетного финансирования своей деятельности", - отметили в МИД.