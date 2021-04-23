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23.04.2021 10:14
Рубрика: Власть

МИД РФ оценил доклад разведки США о киберугрозах

Текст: Юрий Когалов
Разведка США, назвав в своем докладе Россию ведущей угрозой для Соединенных Штатов в киберпространстве, как обычно не представила никаких доказательств. Москва могла бы выдвинуть такие же обвинения Вашингтону, основываясь лишь за заявления американских политиков. Как отметили в МИД РФ, очередная порция обвинений нужна лишь для увеличения бюджета американской разведки.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"В худших традициях жанра в документе перечислены "российские провокационные действия" в киберпространстве, однако, как всегда, не приводится конкретных доказательств, подкрепляющих выдвигаемые в наш адрес претензии", - цитирует РИА Новости представителя МИД.

По словам собеседника агентства, с таким же успехом Москва могла бы назвать Вашингтон главной киберугрозой РФ, ссылаясь лишь недавние воинственные заявления представителей высшего американского истеблишмента о планирующихся массовых кибератаках против российских государственных структур.

По мнению российских дипломатов, обвинениями в адрес России на Западе пытаются закамуфлировать собственную неспособность сформировать востребованную повестку дня глобального диалога по вопросам международной информационной безопасности.

"Настрой и действия Вашингтона вряд ли соответствуют пока еще сохраняющемуся статусу США как крупнейшей мировой державы, несущей особую ответственность за международный мир и безопасность", - заявили на Смоленской площади.

Сам доклад в МИД РФ назвали очередным проявлением "мегафонной дипломатии" администрации Белого дома, неловкой попыткой переключить внимание публики на иллюзорного внешнего противника. "Культивирование образа врага в лице России для решения собственных внутренних проблем - классический прием, отработанный еще в годы "холодной войны", - напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Кроме того, это весьма удобный предлог для спецслужб, чтобы запросить у Конгресса увеличение бюджетного финансирования своей деятельности", - отметили в МИД.

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