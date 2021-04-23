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23.04.2021 16:25
Рубрика: Общество

Минприроды объявило, какую экологическую информацию опубликуют в сети

Текст: Алексей Дуэль

Сведения о состоянии и загрязнении окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных вод и почв), о радиационной обстановке, отходах производства и потребления, о стационарных источниках выбросов, уровне и объеме или массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду будут опубликованы в сети Интернет, а министерства и ведомства придется их регулярно их обновлять.

Фото: iStock
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Такие нормы содержатся в проекте постановления правительства, прошедшим общественное обсуждение, сообщает пресс-служба Минприроды.

"Документ дорабатывается по представленным замечаниям заинтересованных органов, общественных экологических организаций, граждан, независимых экспертов, поступивших во время проведения общественных обсуждений проекта акта, - сообщили в министерстве. - За период с 9 по 22 апреля к документу поступило порядка 80 комментариев".

Дополнительно в Интернете будут публиковать и первичную статистическую информацию о состоянии окружающей среды, права на которую принадлежат органам государственной власти.

"Информация будет размещаться в форме государственных докладов, реестров, каталогов, банков данных, территориальных схем, информационных бюллетеней, перечней, и прочих документов, - добавили в Минприроды. - Доступ к информации будет обеспечен без какого-либо дополнительного платного программного обеспечения". В ведомстве уверяют, что все необходимое можно будет увидеть в окне браузера.

Найти экологическую информацию можно будет на сайтах муниципальных или региональных властей, в государственных и муниципальных информационных системах. Ее будут регулярно обновлять. Редактировать старые записи позволят только в случае, если в них будет обнаружена ошибка. Ни в при каких других обстоятельствах изменять или удалять эти публикации будет нельзя.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Экологические проблемы, как и в целом, информация о состоянии окружающей среды, не должны замалчиваться, - сказал ранее глава Минприроды Александр Козлов. - Грязный воздух, вода, свалки, загрязняющие почвы и убивающее все живое, - это беда не отдельно взятой территории, это касается каждого. Вовремя полученная информация - это спасенные жизни и здоровье, сохраненные экосистемы, благополучие всей страны, планеты. Поэтому мы обязательно будем следить за тем, чтобы такая информация была доступной для людей и принимать самые жесткие меры к тем, кто будет что-то утаивать".

По его мнению, если экологическая информация не является государственной тайной, то доступ к ней не может быть ограничен.

Общество Экология Правительство Минприроды

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