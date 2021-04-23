Несырьевых экспортеров освободят от репатриации валютной выручки

Экспортеры несырьевых товаров с 1 июля 2021 смогут зачислять выручку по внешнеторговым договорам напрямую на банковские счета за границей, минуя уполномоченные банки. Такой законопроект Минфин разместил для общественного обсуждения, сообщается на сайте министерства.

Репатриация и излишние требования к зарубежным счетам препятствуют выходу российского бизнеса на зарубежные рынки и не способствуют наращиванию несырьевого экспорта, пояснил глава Минфина Антон Силуанов. Кроме того, действующая норма валютного законодательства существенно увеличивает транзакционные издержки компаний, а в ряде случаев ведет к неправомерной уплате штрафов. Поэтому государство постепенно идет по пути либерализации валютной выручки, сказал министр.

Законопроект разрешает несырьевым экспортерам зачислять средства в иностранной валюте по внешнеторговым договорам, которые заключены с нерезидентами, за переданные товары, информацию, выполненные работы, оказанные услуги и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. При этом отмена репатриации не коснется договоров, предоставляющих займы в иностранной валюте, а также на внешнеторговые договоры, в рамках которых произведены авансовые платежи нерезидентам в иностранной валюте.