Открыт прием заявок на участие в Национальной Премии бизнес-коммуникации

Национальная Премия бизнес-коммуникаций (НПБК) открывает прием заявок. За пять лет проект получил более 1100 заявок, в НПБК приняли участие 453 бренда, 63 агентства, было привлечено 289 экспертов. Также было проведено четыре внутрирегиональных конкурса: в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и дважды в Нижнем Новгороде.

Лидеров маркетинговой индустрии России выберет профессиональный Экспертный совет, в состав которого ежегодно входит более 100 ведущих специалистов в сфере бизнес-коммуникаций. Определять победителей будут в следующих номинациях: "Лучший маркетолог", "Лучшая маркетинговая кампания", "Лучшее использование инструментов" и две специальные награды "Прорыв года", "Trendsetter".

Награждение победителей и обладателей Гран-При пятой НПБК будет проходить на торжественной церемонии в Москве. По итогам проекта будет сформирован Рейтинг лучших маркетологов и лучших маркетинговых практик. Агентства, принявшие участие совместно с клиентами и занявшие призовые места по итогам конкурсов "Лучшая маркетинговая кампания" и "Лучшее использование инструментов", получат баллы в рейтинге эффективности медиа и коммуникационных агентств АКАР.