Первое боевое применение нового турецкого дрона показали на видео

Турецкие компании Baykar Defense и Roketsan - разработчики беспилотников и ракет, соответственно, - сообщили о первом испытании вооружения нового дальнего дрона Akinci.

Третий летный экземпляр беспилотника применил высокоточные боеприпасы MAM-C (осколочно-фугасный), MAM-L (термобарический) и MAM-T (повышенной дальности. Испытания признаны успешными.

Akinci - двухмоторный разведывательно-ударный беспилотник повышенной продолжительности полета (по данным производителя, до 24 часов). Дрон оснащен двумя турбовинтовыми двигателями украинского производства, имеет размах крыла 20 метров и может нести 1350 килограммов полезной нагрузки (450 кг - во внутреннем отсеке).