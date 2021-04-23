Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
23.04.2021,  
11:27
Текст:  Антон Валагин

Первое боевое применение нового турецкого дрона показали на видео

Турецкие компании Baykar Defense и Roketsan - разработчики беспилотников и ракет, соответственно, - сообщили о первом испытании вооружения нового дальнего дрона Akinci.

Фото: YouTube
Аварийный взлет конвертоплана Osprey показали на видео

Третий летный экземпляр беспилотника применил высокоточные боеприпасы MAM-C (осколочно-фугасный), MAM-L (термобарический) и MAM-T (повышенной дальности. Испытания признаны успешными.

Akinci - двухмоторный разведывательно-ударный беспилотник повышенной продолжительности полета (по данным производителя, до 24 часов). Дрон оснащен двумя турбовинтовыми двигателями украинского производства, имеет размах крыла 20 метров и может нести 1350 килограммов полезной нагрузки (450 кг - во внутреннем отсеке).

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Ростех
Ростех расшифровал цветовые схемы камуфляжа истребителей России 22.04.2021
Проход каспийских кораблей под Крымским мостом показали на видео 20.04.2021
"Солнцепек" в пустыне: Саудовская Аравия применила ТОС-1А против хуситов 19.04.2021
испытания
Фото: РИА Новости
Советское космическое оружие впечатлило The Drive 22.04.2021
Испытания "Циркона" завершатся в 2021 году 20.04.2021
Подлодка "Магадан" начала испытания 20.04.2021
беспилотники
СМИ: Су-57 модифицируют для управления группой беспилотников 21.04.2021
Атакуют стаей: ударно-разведывательные беспилотники ставят на поток 19.04.2021