Прокуроры добились выплаты 86 тысячам медикам 2,5 млрд рублей

В целом 2020 год для системы здравоохранении стал периодом серьезных испытаний и благодаря предпринятым колоссальным усилиям она выстояла. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

Но, к сожалению, по его словам, не всегда гарантированные государством и фактически выделенные средства поддержки доходили до врачей, медсестер, водителей скорой помощи. Прокуроры вскрыли многочисленные случаи занижения или неначисления положенных выплат, сообщил Краснов. В итоге средствами надзора было обеспечено перечисление 2,5 млрд рублей 86 тысячам работников медицинских учреждений.

Также в условиях пандемии важное значение приобрели меры прокуроров по восстановлению прав работников на получение заработной платы. За год 420 тысячам из них возвращено почти 24 млрд рублей долгов, добавил он.