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Рубрика: Происшествия

Прокуроры добились выплаты 86 тысячам медикам 2,5 млрд рублей

Текст: Иван Егоров

В целом 2020 год для системы здравоохранении стал периодом серьезных испытаний и благодаря предпринятым колоссальным усилиям она выстояла. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Но, к сожалению, по его словам, не всегда гарантированные государством и фактически выделенные средства поддержки доходили до врачей, медсестер, водителей скорой помощи. Прокуроры вскрыли многочисленные случаи занижения или неначисления положенных выплат, сообщил Краснов. В итоге средствами надзора было обеспечено перечисление 2,5 млрд рублей 86 тысячам работников медицинских учреждений.

Также в условиях пандемии важное значение приобрели меры прокуроров по восстановлению прав работников на получение заработной платы. За год 420 тысячам из них возвращено почти 24 млрд рублей долгов, добавил он.

Происшествия Правосудие Экономика Работа Зарплата Правительство Генпрокуратура

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