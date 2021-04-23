Более 2 тысяч георгиевских ленточек раздадут у Музея Победы в Москве

Георгиевские ленточки в преддверии 9 мая будут раздавать волонтеры около Музея Победы. Акция стартует 27 апреля. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Музея Победы.

По данным пресс-службы, получить ленточку можно с 27 апреля по 8 мая с 12:00 до 15:00. А в сам День Победы перед центральным входом в музей пройдет акция "Лента Победы на Голубе мира". Посетители смогут повязать памятные символы на специально созданной железной конструкции - Голубе мира, раскрывшим крылья над Земным шаром.

Напомним, акция "Георгиевская ленточка" стартовала в 2005 году.