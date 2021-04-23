Двое тверских полицейских арестованы по делу о превышении полномочий

Двое тверских полицейских - начальник Московского ОП УМВД России по городу Твери и инспектор группы организации службы отдельной роты ДПС ГИБДД городского УМВД - подозреваются в "превышении должностных полномочий".

Как сообщили в СУ СКР по Тверской области, с августа 2020 по февраль 2021 года полицейские систематически принимали незаконные решения и, действуя в интересах третьих лиц, способствовали последним в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Оба подозреваемых задержаны: сотрудники регионального УФСБ России, подразделения собственной безопасности УМВД России по Тверской области и регионального СУ СК России провели обыски в их домах и в рабочих кабинетах, личных и служебных автомобилях. Судом принято решение об аресте обоих фигурантов. В СУ СКР по Тверской области отметили, что в настоящее время идет допрос свидетелей, устанавливаются все обстоятельства преступления.