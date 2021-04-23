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23.04.2021 18:26
Рубрика: Экономика

Пробки в Москве достигли девяти баллов из-за непогоды

Текст: Ирина Огилько

Пробки в Москве достигли девяти баллов из-за непогоды, сообщает Telegram-канал департамента транспорта столицы.

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Основные причины заторов - плохая погода и ограничение движения из-за ремонта дорог. Самые большие пробки - на вылетных и кольцевых магистралях. Также стоит движение в центре Бульварного кольца.

Дептранс напоминает, что дорожные работы идут на Северянинском путепроводе, на 32 и 85 км внутренней стороны МКАД и на 91 км внешней стороны магистрали. А также следующие участки: Варшавское шоссе д. 26, проспект Андропова, д. 48 и Волгоградский проспект, д. 45.

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