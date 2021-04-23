Сервис "Социальный мониторинг" стал лауреатом премии Эдисона

Московский сервис "Социальный мониторинг" признан бронзовым призером Edison Awards - престижной премии, посвященной новым технологиям. Это своего рода "Оскар" в сфере инноваций. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Скак сообщает портал, столичный сервис стал третьим в подкатегории "Доступность и прозрачность". Первое место занял информационный проект сайта USAFacts, посвященный подробной статистике распространения коронавирусной инфекции в США. На втором месте оказалась разработка из Саудовской Аравии. Напомним, что премия Edison Awards признает и отмечает самые инновационные продукты и их создателей и негласно считается "Оскаром" за инновационные изобретения. В разные годы на премию номинировались Илон Маск с Tesla, Стив Джобс с разработками Apple, Клейтон Кристенсен с Гарвардской бизнес-школой.

Это ежегодный конкурс, который проводится с 1987 года и отмечает достижения в области разработки новых продуктов и услуг, маркетинга, дизайна и инноваций, ориентированных на человека.

Как отмечает портал, сервис "Социальный мониторинг" используют в Москве с апреля 2020 года для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. За год в сервисе зарегистрировались более 600 тысяч пользователей. "Проект стал революционным для Москвы: он был реализован в сжатые сроки на базе действующей ИТ-инфраструктуры города и позволил оперативно отреагировать на новую угрозу, вызванную стремительным распространением опасного вируса", - сказали в пресс-службе департамента информационных технологий. - При разработке приложения учитывался опыт крупных городов, столкнувшихся с пандемией коронавируса. Это помогло создать сбалансированное техническое решение, наилучшим образом справляющееся с поставленной задачей. При этом в отличие от других мегаполисов Москва пошла по пути сокращения объема персональных данных граждан, необходимых для контроля распространения коронавируса. Для использования "Социального мониторинга" необходимо только указать адрес и загрузить фотографию в момент регистрации в приложении".