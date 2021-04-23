Новости

"КиноПоиск" снимет фильм о легендарном поколении московского "Спартака" 15:01
Матвиенко предложила пересмотреть структуру выходных дней в России 14:56
Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов 14:44
Анастасия Пустовойтова будет работать главным судьей на Олимпиаде 14:30
Путин обсудил с Рахмоном евразийскую интеграцию и Афганистан 14:28
Биржевые облигации помогут строить трассу "Дон" 14:28
Песков рассказал о продолжении рыночной регулировки цен 14:24
В России создадут центр трансфера медицинских технологий 14:11
Умер актер из "Зловещих мертвецов" Тимоти Патрик Куилл 14:11
В Россельхознадзоре хотят мониторить заражения животных COVID-19 от людей 14:01
Президенты России и Египта договорились полностью восстановить авиасообщение 13:54
Сервис "Социальный мониторинг" стал лауреатом премии Эдисона 13:50
Краснов: Инженерные коммуникации и сети в России изношены на 60% 13:50
Песков: Речь о новом локдауне на майские праздники не идет 13:41
Доцент МАИ получил 20 лет за госизмену и попытку контрабанды 13:36
Военные поздравили старейшего начальника маяка в Финском заливе с юбилеем 13:33
Мобильные группы ФТС пресекли ввоз в Россию 410 тонн "санкционки" 13:30
Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая 13:19
Краснов: В 2020 году совершено 2,3 тысячи террористических преступлений 13:17
Россия и Египет договорились возобновить авиасообщение 13:16
В Степанакерте и Мардакерте работают военно-полевые госпитали РФ 13:15
В Польском футбольном союзе анонсировали перенос игр Евро в Петербург 13:08
Рассел Кроу сыграет Зевса 13:08
Сколько бы сегодня зарабатывали Пушкин, Толстой и Чехов 13:07
Краснов: В России признана нежелательной 31 иностранная организация 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
23.04.2021 13:50
Рубрика: Общество

Сервис "Социальный мониторинг" стал лауреатом премии Эдисона

Текст: Ирина Огилько

Московский сервис "Социальный мониторинг" признан бронзовым призером Edison Awards - престижной премии, посвященной новым технологиям. Это своего рода "Оскар" в сфере инноваций. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В Москве парковка на майские праздники станет бесплатной

Скак сообщает портал, столичный сервис стал третьим в подкатегории "Доступность и прозрачность". Первое место занял информационный проект сайта USAFacts, посвященный подробной статистике распространения коронавирусной инфекции в США. На втором месте оказалась разработка из Саудовской Аравии. Напомним, что премия Edison Awards признает и отмечает самые инновационные продукты и их создателей и негласно считается "Оскаром" за инновационные изобретения. В разные годы на премию номинировались Илон Маск с Tesla, Стив Джобс с разработками Apple, Клейтон Кристенсен с Гарвардской бизнес-школой.

Это ежегодный конкурс, который проводится с 1987 года и отмечает достижения в области разработки новых продуктов и услуг, маркетинга, дизайна и инноваций, ориентированных на человека.

Как отмечает портал, сервис "Социальный мониторинг" используют в Москве с апреля 2020 года для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. За год в сервисе зарегистрировались более 600 тысяч пользователей. "Проект стал революционным для Москвы: он был реализован в сжатые сроки на базе действующей ИТ-инфраструктуры города и позволил оперативно отреагировать на новую угрозу, вызванную стремительным распространением опасного вируса", - сказали в пресс-службе департамента информационных технологий. - При разработке приложения учитывался опыт крупных городов, столкнувшихся с пандемией коронавируса. Это помогло создать сбалансированное техническое решение, наилучшим образом справляющееся с поставленной задачей. При этом в отличие от других мегаполисов Москва пошла по пути сокращения объема персональных данных граждан, необходимых для контроля распространения коронавируса. Для использования "Социального мониторинга" необходимо только указать адрес и загрузить фотографию в момент регистрации в приложении".

В регионах Общество Соцсфера Социология Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков назвал интересующую Путина тему для встречи с Зеленским
В Кремле рассказали об итогах переговоров Путина с Лукашенко
Нарышкин: Чехия прикрылась совершенно убогой и низкой ложью
За сутки в России подтверждено 8840 случаев COVID-19 в 84 регионах
СМИ сообщили о разработке в России проекта новых правил дорожного движения
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах