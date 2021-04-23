В МЖД на время праздников сделали дополнительные остановки возле кладбищ

Дополнительные остановки возле кладбищ назначены в столичном регионе 50 пригородным поездам в Вербное воскресенье (25 апреля) и на Пасху (2 мая). Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Платформы расположены рядом с местами, которые люди массово посещают в эти дни, - храмами и кладбищами. Изменения внесены в расписание электричек пяти направлений (Белорусского, Киевского, Рижского, Павелецкого и Казанского), которые выполняют рейсы утром и днем. Дополнительные остановки назначены на нескольких направлениях: Белорусское - на платформах Здравница и Отрадное; Киевское - Алабино и Мещерская; Рижское - Троицкая и Миитовская; Павелецкое - Чертаново, Калинина и Булатниково; Казанское - Удельная и Ильинская.