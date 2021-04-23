Главарь забайкальской банды получил 16 лет за организацию убийств

Новости

Посол США Джон Салливан вернулся в Вашингтон 05:49
Врач посоветовал с осторожностью ходить босиком по весенней траве 05:20
Многоразовый корабль Crew Dragon-2 доставит на МКС четырех астронавтов 05:05
Куба обновила антирекорд по числу заболевших и умерших от COVID-19 04:50
Медведев: Отношения России и США вернулись в эпоху холодной войны 04:16
Нью-йоркский террорист приговорен к пожизненному заключению 03:47
Грета Тунберг призвала мир отказаться от ископаемого топлива 03:39
В шести больницах Нью-Дели закончился кислород для ИВЛ 03:30
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Венгрии 02:37
Более 100 мигрантов утонули в Средиземном море по пути в Европу 02:33
В Пентагоне заявили об отсутствии планов по сокращению войск в Ираке 01:57
Россия купила Кубе масла и муки на миллион долларов 01:25
Россиян освободили от обязательного 10-дневного карантина в столице ОАЭ 01:22
В Сирии двое военных погибли при атаке боевиков 00:51
Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу 00:49
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в РФ индийского штамма COVID-19 00:36
В столкновениях с демонстрантами в Берлине пострадали 29 полисменов 00:27
В Москве трое полицейских задержаны за взятку в 12 млн 00:09
В США назвали достойными заявления Путина по климату 22.04.2021
Один из известнейших детских онкологов Европы Александр Румянцев выдвигается в Госдуму 22.04.2021
Глава ДНР пригласил Зеленского "посмотреть, что натворили его военные" 22.04.2021
Спасатели заявили о скором окончании кислорода у моряков с затонувшей подлодки 22.04.2021
Еврокомиссия попросила государства ЕС поддержать иск против AstraZeneca 22.04.2021
Песков рассказал о переговорах Путина с Лукашенко 22.04.2021
Инфраструктурные облигации позволят сделать жилье доступнее 22.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
23.04.2021 05:47
Рубрика: Происшествия

Главарь забайкальской банды получил 16 лет за организацию убийств

Текст: Артем Красиков

Главаря банды "Кузинские", действовавшей в 90-е годы, Андрея Кузнецова признали виновным в организации убийств в Москве и Чите.

В Кургане осудили лидера банды, убивавшей предпринимателей

Как сообщает следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю, 56-летний подсудимый создал группировку в 1993 году. За шесть лет ее участники убили восемь человек для устранения конкурентов в коммерческой и преступной среде.

Кузнецова приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Еще четверо членов банды ранее также получили длительные срока заключения.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

Главное сегодня

В США назвали достойными заявления Путина по климату
МИД РФ разочарован решением Словакии о высылке российских дипломатов
Шойгу позитивно оценил российские учения в Крыму
Путин предложил преференции компаниям за инвестиции в "зеленые технологии"
МОК утвердил музыку Чайковского в качестве гимна России на Играх
В сгоревшей "Невской мануфактуре" не было систем пожаротушения
Видео: В Хабаровске глыбы льда снесли ограждение на набережной Амура