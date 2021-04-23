Главарь забайкальской банды получил 16 лет за организацию убийств

Главаря банды "Кузинские", действовавшей в 90-е годы, Андрея Кузнецова признали виновным в организации убийств в Москве и Чите.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю, 56-летний подсудимый создал группировку в 1993 году. За шесть лет ее участники убили восемь человек для устранения конкурентов в коммерческой и преступной среде.

Кузнецова приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Еще четверо членов банды ранее также получили длительные срока заключения.