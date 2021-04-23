В Благовещенске 6-летний мальчик упал с четвертого этажа

Из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома в Благовещенске выпал шестилетний мальчик. Мать ребенка в это время находилась дома.

Малыш в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

На место происшествия выезжали сотрудники прокуратуры и следственного комитета. В обоих ведомствах начали проверки по факту ЧП.

Прокуроры сообщают, что будут установлены причины и обстоятельства случившегося. Необходимо также выяснить, исполняли ли родители мальчика надлежащим образом свои обязанности по его воспитанию.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечают в краевом СУ СК.