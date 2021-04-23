Новости

В Москве началось благоустройство проспекта Андропова - Липецкой улицы 07:17
Россия предложила США восстановить диалог для борьбы с киберугрозами 07:02
Врач предупредил, с чем крайне опасно сочетать парацетамол 06:33
СМИ сообщили о разработке в России проекта новых правил дорожного движения 06:26
В Благовещенске 6-летний мальчик упал с четвертого этажа 06:22
Посол США Джон Салливан вернулся в Вашингтон 05:49
Врач посоветовал с осторожностью ходить босиком по весенней траве 05:20
Многоразовый корабль Crew Dragon-2 доставит на МКС четырех астронавтов 05:05
Куба обновила антирекорд по числу заболевших и умерших от COVID-19 04:50
Медведев: Отношения России и США вернулись в эпоху холодной войны 04:16
Нью-йоркский террорист приговорен к пожизненному заключению 03:47
Грета Тунберг призвала мир отказаться от ископаемого топлива 03:39
В шести больницах Нью-Дели закончился кислород для ИВЛ 03:30
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Венгрии 02:37
Более 100 мигрантов утонули в Средиземном море по пути в Европу 02:33
В Пентагоне заявили об отсутствии планов по сокращению войск в Ираке 01:57
Россия купила Кубе масла и муки на миллион долларов 01:25
Россиян освободили от обязательного 10-дневного карантина в столице ОАЭ 01:22
В Сирии двое военных погибли при атаке боевиков 00:51
Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу 00:49
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в РФ индийского штамма COVID-19 00:36
В столкновениях с демонстрантами в Берлине пострадали 29 полисменов 00:27
В Москве трое полицейских задержаны за взятку в 12 млн 00:09
В США назвали достойными заявления Путина по климату 22.04.2021
Один из известнейших детских онкологов Европы Александр Румянцев выдвигается в Госдуму 22.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
23.04.2021 06:22
Рубрика: Происшествия

В Благовещенске 6-летний мальчик упал с четвертого этажа

Текст: Дина Непомнящая

Из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома в Благовещенске выпал шестилетний мальчик. Мать ребенка в это время находилась дома.

Фото: iStock
В Дзержинске двухлетний ребенок выпал из окна

Малыш в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

На место происшествия выезжали сотрудники прокуратуры и следственного комитета. В обоих ведомствах начали проверки по факту ЧП.

Прокуроры сообщают, что будут установлены причины и обстоятельства случившегося. Необходимо также выяснить, исполняли ли родители мальчика надлежащим образом свои обязанности по его воспитанию.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечают в краевом СУ СК.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

Главное сегодня

Путин пригласил Зеленского в Москву
Медведев: Отношения России и США вернулись в эпоху холодной войны
МИД РФ: Прага получила от России то, чего не представляла в страшном сне
Россия предложила США восстановить диалог для борьбы с киберугрозами
СМИ сообщили о разработке в России проекта новых правил дорожного движения
В сгоревшей "Невской мануфактуре" не было систем пожаротушения
Видео: В Хабаровске глыбы льда снесли ограждение на набережной Амура