Сотрудники нижегородского НИИ похитили деньги из федерального бюджета

В суд передано дело о хищении из федерального бюджета свыше 5 миллионов рублей. В качестве обвиняемых по делу проходят три должностных лица нижегородского НИИ и бухгалтер подрядной организации.

Как сообщает МВД-медиа, с апреля 2017 года по март 2018 госучреждение получило 5 миллионов рублей от Минпромторга РФ на выполнение опытно-конструкторских работ. Сотрудники НИИ и бухгалтер компании-подрядчика составляли подложные документы на закупку комплектующих, необходимых для научно-производственной деятельности. Однако в качестве подрядчика выступало подставное ООО, которое не поставляло в научную организацию никакого оборудования. Средства из федерального бюджета были перечислены на счет этой фирмы, затем участники организованной группы поделили деньги между собой.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Двое обвиняемых заключили досудебное соглашение. Они приговорены к реальным срокам. В суд поступили материалы уголовного дела по обвинению еще одного сотрудника НИИ и бухгалтера подрядной организации. На недвижимость и транспортные средства обвиняемых наложен арест.