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23.04.2021 13:30

Три девушки из Прикамья в финале конкурса "Учитель будущего. Студенты"

23 апреля в Сочи, в Парке науки и искусства "Сириус", проходит финал профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".
Подпись к фото: Пермский край поддерживает участников профессиональных конкурсов Фото: Администрация губернатора Пермского края Подпись к фото: Пермский край поддерживает участников профессиональных конкурсов Фото: Администрация губернатора Пермского края
Подпись к фото: Пермский край поддерживает участников профессиональных конкурсов Фото: Администрация губернатора Пермского края

В нем принимают участие 152 студента из 47 регионов России, в том числе три студентки Пермского педагогического университета: Анастасия Сливницына, Диана Севостьянова, Евгения Шкиренкова.

Конкурсанты выполняют различные задания, такие, как например, стратегическая игра "Школа будущего" и "Проектирование воспитательного мероприятия".

За четыре дня конкурса участники побывали на образовательных лекциях, мастер-классах и посетили педагогические мастерские. Будущие учителя сейчас имеют шанс простажироваться в таких детских центрах как "Артек", "Океан", "Орленок" и "Смена". Кроме того, они могут стать кураторами в Образовательном центре "Сириус".

- Участие студентов в профессиональных конкурсах говорит об их желании стать хорошими специалистами в своей сфере, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Руководство региона поддерживает их и создает все условия для творческого и профессионального роста.

Участники конкурса смогут поработать с наставниками из числа победителей и экспертов конкурса "Учитель будущего", а также примут участие в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления "Сенеж" - образовательного центра АНО "Россия - страна возможностей".

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