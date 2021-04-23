"Ростелеком" рассказал о кибербезопасности на бизнес-форуме в Новосибирске

20 апреля в Новосибирске состоялся бизнес-форум "Будущее города", генеральным партнером которого выступила компания "Ростелеком". Темой мероприятия, организованного изданием "Деловой квартал", стали информационные технологии и искусственный интеллект. Вопросы построения цифровых городов обсудили представители власти, собственники и топ-менеджеры бизнеса, директора и руководители банков, страховых, строительных и медицинских предприятий.

Открыл форум министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, который рассказал о важности внедрения новых технологий для развития региона. "Ростелеком" представил собравшимся два доклада, один из которых был посвящен трендам кибербезопасности и современным угрозам в условиях удаленной работы. За 2020 год центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC выявил и отразил свыше 1,9 млн атак на информационные ресурсы организаций. Наибольшее число инцидентов было выявлено в Москве, на втором месте - Сибирский федеральный округ, где зафиксировано более 250 тысяч атак.

"Противостоять кибератакам можно по-разному: разбираться с ними самостоятельно или обратиться к экспертам. "Ростелеком" предлагает сервисную модель решения проблемы и берет на себя решение вопросов в части комлексной безопасности. Наша платформа Solar MSS включает технологии для предотвращения сетевых угроз и DDoS-атак, обеспечивает шифрование каналов связи, защищает веб-приложения и электронную почту", - уточнил Денис Поршин, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

Также "Ростелеком" рассказал о возможностях и перспективах виртуальных центров обработки данных (ЦОД). Новый дата-центр мощностью 3 МВт начал работать в Новосибирске в январе этого года. Клиентам здесь доступны размещение серверного оборудования, облачная инфраструктура и сервисы, резервное копирование, администрирование и другие услуги.

"Все элементы новосибирского ЦОД зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят отельными маршрутами, а каждый машинный зал расположен в защитном коробе. Это обеспечивает бесперебойную работу при обслуживании систем центра и гарантирует надежность хранения данных каждого клиента", - объяснил Виктор Красноусов, директор по продажам обособленного подразделения ПАО "Ростелеком" ООО "Центр хранения данных".

Как отдельно отметили эксперты "Ростелекома", вопросы кибербезопасности и надежного хранения информации лучше решать до того, как случится проблема. Справляться с последствиями хакерских атак или аварий в ИТ-структуре в итоге будет гораздо сложнее.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"