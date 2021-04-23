В Дагестане отличница получила золотую медаль с помощью прокуратуры

В прокуратуру Дагестана обратилась выпускница прошлого года Балхарской средней школы Акушинского района. Она рассказала, что, несмотря на отличные оценки в аттестате, ей документ так и не выдали. Девушка также не получила награду "За особые успехи в учении", так раньше называли золотую медаль.

Почти год ушел на переписку с чиновниками и только после обращения в надзорное ведомство, ситуация разрешилась.

"Установлено, что в нарушение требований законодательства, при наличии итоговых отметок "отлично" выпускнице аттестат о среднем общем образовании с отличием не выдан, и она не представлена к награждению медалью "За особые успехи в учении", чем существенно нарушены права и законные интересы несовершеннолетней", - сообщает прокуратура Дагестана.

Все необходимые документы об окончании школы с отличием уже ей выданы, а виновные лица привлечены к ответственности, отметили в прокуратуре.