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23.04.2021 10:12
Рубрика: Общество

В Дагестане отличница получила золотую медаль с помощью прокуратуры

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

В прокуратуру Дагестана обратилась выпускница прошлого года Балхарской средней школы Акушинского района. Она рассказала, что, несмотря на отличные оценки в аттестате, ей документ так и не выдали. Девушка также не получила награду "За особые успехи в учении", так раньше называли золотую медаль.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Почти год ушел на переписку с чиновниками и только после обращения в надзорное ведомство, ситуация разрешилась.

"Установлено, что в нарушение требований законодательства, при наличии итоговых отметок "отлично" выпускнице аттестат о среднем общем образовании с отличием не выдан, и она не представлена к награждению медалью "За особые успехи в учении", чем существенно нарушены права и законные интересы несовершеннолетней", - сообщает прокуратура Дагестана.

Все необходимые документы об окончании школы с отличием уже ей выданы, а виновные лица привлечены к ответственности, отметили в прокуратуре.

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