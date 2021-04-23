Жительницу КБР заподозрили в истязании девятилетнего сына

В Кабардино-Балкарской Республике следователи возбудили уголовного дело в отношении местной жительницы 1989 года рождения за истязание малолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным ведомства, с ноября прошлого года по 7 апреля 2021 года женщина систематически избивала своего девятилетнего сына. Делала она это умышленно в воспитательных целях.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ. Ей грозит до семи лет лишения свободы.