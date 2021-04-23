В гостинице Ялты отравился восьмилетний ребенок

Прокуратура Крыма по поручению прокурора региона Олега Камшилова начала проверку по факту отравления восьмилетнего мальчика в одной из гостиниц Ялты. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

- По предварительным данным, ребенок вместе с матерью отдыхал в одной из гостиниц Ялты, - рассказали подробности в прокуратуре РК. - Утром ребенок употребил неизвестное вещество, которое находилось в номере гостиницы. Мальчик был госпитализирован в учреждение здравоохранения.

Во время проверки предстоит установить причины и условия, из-за которых стал возможен такой опасный инцидент. Прокуратура даст правовую оценку действиям персонала гостиничного комплекса в части безопасности услуг, предоставляемых отдыхающим. Также будет проверено и исполнение родительских обязанностей матерью мальчика.