В Крыму бывшего военного осудили на восемь лет за торговлю наркотиками

Крымский гарнизонный суд вынес приговор бывшему военнослужащему одной из частей полуострова, который вместе с гражданскими лицами организовал выращивание конопли и продажу изготовленных из нее наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, военный организовал преступную группу и вместе с сообщниками занялся возделыванием конопли. На указанных им участках были обнаружены более 70 растений, содержащих наркотические средства.

В марте 2020 года наркодельца задержали во время очередной сделки с покупателем травы, которую военный продавал в своем автомобиле. Добычей оперативников и вещественным доказательством в уголовном деле стали 233 грамма канабиса. Во время предварительного следствия военный заключил досудебное соглашение и рассказал о своих сообщниках.

Обвинение бывшему военному было предъявлено по двум статья УК РФ - незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и незаконное культивирование наркосодержащих растений в составе организованной группы (статьи 228.1 и 231 УК РФ).

Приговором Крымского гарнизонного военного суда мужчина осужден на восемь лет в исправительной колонии строгого режима. А его автомобиль, который использовался как средство совершения преступления, обращен в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.