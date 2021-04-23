На Урале серийного поджигателя осудили пожизненно за убийство 8 человек

Жителя Екатеринбурга, который устроил несколько пожаров в жилых домах и погубил восемь человек, приговорили к пожизненному сроку. Такой приговор вынес сегодня Свердловский областной суд на основании доказательств, представленных гособвинителем, и вердикта присяжных.

Напомним, ночью 14 марта 2020 года фигурант поджег подъезд дома на улице Шефской - тогда огонь уничтожил только вещи в одной из квартир. Вечером 26 марта обвиняемый вновь устроил поджог: в этот раз загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Омской. В результате пожара погибли восемь человек - от отравления угарным газом и ожогов. В обоих случаях уралец был нетрезв, использовал легковоспламеняющуюся жидкость.

То, что возгорание - не случайность, а дело рук человека, правоохранители поняли сразу. Версия подтвердилась. Рано утром второго апреля сотрудники ГИБДД на месте очередного пожара в бараке задержали подозреваемого.

"В ходе расследования, в том числе, была проведена психолого-психиатрическая экспертиза - она признала фигуранта вменяемым", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области, уточняя: объем материалов дела составил более десяти томов.

Поджигатель признан виновным. Остаток жизни он проведет в исправительной колонии особого режима, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.