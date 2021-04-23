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Умер фронтмен культовой группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн

Новости
    23.04.2021, 15:52
Текст:   Олег Усков

Фронтмен важной шотландской группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн внезапно скончался на 66-м году жизни 20 апреля у себя дома в Лондоне.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на подтверждение шокированных родных музыканта.

Причина смерти не названа. При этом указывается, что Лес до последнего "чувствовал себя отлично".

Лесли Ричард Маккьюэн родился в 1955-м в Эдинбурге и солистом BCR стал в восемнадцать - старт карьеры парня пришелся на самый успешный период коллектива - первые места чартов и всё такое.

После были сольные работы - две пластинки, сотрудничество с Дитером Боленом и игра в театре. На экранах тоже появлялся неоднократно - в разного рода телешоу.

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