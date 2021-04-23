В Кремле рассказали об итогах переговоров Путина с Лукашенко

"Достаточно длительные были переговоры", - оценил Песков. По его словам, это был "рабочий проговор" тем, в основном связанных с экономическим взаимодействием. Лидеры говорили и о сотрудничестве в высокотехнологичных областях, и в энергетике, затрагивали другие сферы. "В основном торгово-экономическое сотрудничество", - уточнил он.

"Какой-то цели выйти на какие-то там прорывные договоренности не стояло. Это обычный рабочий процесс, который необходим для ежедневного функционирования наших союзнических отношений", - отметил Песков.

На вопрос, поднималась ли тема появления российской военной базы в Беларуси, пресс-секретарь президента ответил отрицательно. Не звучала и тема слияния государств в одно. Зато говорили об интеграции. "Это постоянный процесс, живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке", - заключил пресс-секретарь президента России.