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Рубрика: Власть

В Кремле рассказали об итогах переговоров Путина с Лукашенко

Текст: Кира Латухина
На встрече президентов России и Беларуси в четверг в Кремле обсуждались двусторонние отношения и вопросы интеграции, но не тема слияния государств. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Цели выйти на прорывные договоренности не было, это рабочий процесс, заметил он.

"Достаточно длительные были переговоры", - оценил Песков. По его словам, это был "рабочий проговор" тем, в основном связанных с экономическим взаимодействием. Лидеры говорили и о сотрудничестве в высокотехнологичных областях, и в энергетике, затрагивали другие сферы. "В основном торгово-экономическое сотрудничество", - уточнил он.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Какой-то цели выйти на какие-то там прорывные договоренности не стояло. Это обычный рабочий процесс, который необходим для ежедневного функционирования наших союзнических отношений", - отметил Песков.

На вопрос, поднималась ли тема появления российской военной базы в Беларуси, пресс-секретарь президента ответил отрицательно. Не звучала и тема слияния государств в одно. Зато говорили об интеграции. "Это постоянный процесс, живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке", - заключил пресс-секретарь президента России.

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