В шести больницах Нью-Дели закончился кислород для ИВЛ

В шести больницах Нью-Дели полностью закончился кислород для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи говорят, что в других больницах его осталось всего на несколько часов. Некоторые пациенты скончались, так и не дождавшись поступления кислорода. Кроме того, в индийской столице в отделениях интенсивной терапии заполнены более 99 процентов всех коек.

Поступали сообщения о том, что власти штатов не позволяли грузовикам с кислородом ехать в другие штаты, информирует телеканал NDTV. Индийский политик Саураб Бхарадвадж, находящийся на лечении в одной из больниц Дели, опубликовал в Twitter призыв о помощи. По его словам, в медучреждении кислорода осталось всего на три часа. "Многие люди зависят от кислорода и без него они умрут так же, как умирают рыбы без воды", - поделился своими мыслями Бхарадвадж. Известно, что в Нью-Дели одни из лучших медицинских учреждений в Индии, но и они "оказались на коленях" из-за последнего всплеска заболеваемости, передает корреспондент BBC.

По сообщению агентства Reuters, семьи ждут несколько часов, чтобы совершить похоронный обряд. Один крематорий Дели разводит костры прямо на автопарковке, чтобы справиться с небывалой нагрузкой. Крематории работают круглосуточно. "Ситуация очень плохая. Прошлой ночью мы кремировали 78 тел", - заявил Джитендер Сингх Шунти, управляющий крематорием на северо-востоке Дели.

В Индии за последние 24 часа было зарегистрировано 314 тысяч 835 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончались 2 тысячи 104 человека. Всего же с начала пандемии SARS-CoV-2 обнаружен у 16 миллионов жителей страны.