В Совфеде выразили готовность к восстановлению диалога с Верховной радой

В Совете Федерации считает крайне важным диалог с членами Верховной рады Украины и готовы к его восстановлению. Об этом заявила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

"Если такие предложения с украинской стороны поступят, мы также открыты для парламентского диалога и считаем его крайне уместным и нужным для того, чтобы приступить к восстановлению наших отношений", - сказала Матвиенко журналистам. Однако пока, по ее словам, таких предложений не поступало.

Напротив, продолжила спикер, например, в ПАСЕ украинская делегация "демонстрирует отсутствие элементарной парламентской международной культуры, агрессивность, враждебность, недружественные выпады".

"Это вызывает раздражение и у руководства ПАСЕ, и у делегаций. Это неконструктивно, непозитивно, это безграмотно, непрофессионально", - оценила Матвиенко.