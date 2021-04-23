В Степанакерте и Мардакерте работают военно-полевые госпитали РФ

Более 1300 жителей Нагорного Карабаха, в том числе около 200 детей, получили медицинскую помощь миротворцев РФ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, прием местных жителей российские военные врачи организовали в полевых госпиталях, развернутых в городах Степанакерт и Мардакерт. Помимо этого, в рамках гуманитарных акций многофункциональные выездные медицинские бригады миротворцев оказывают поликлиническую помощь в отдаленных населенных пунктах Карабаха.

"Основные патологии, с которыми к нам обращаются, - это сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, заболевания костного аппарата, - рассказал начальник медицинского отряда специального назначения № 2, дислоцированного в городе Мардакерт, майор медицинской службы Дмитрий Наумов. - При необходимости мы оказываем консультативно-диагностическую помощь, выполняем процедуры - ультразвуковую диагностику, рентген-диагностику, лабораторную диагностику.

В Минобороны РФ уточнили, что в составе подразделений медицинского отряда специального назначения есть более 60 специалистов. Среди них военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Для эффективной работы полевые госпитали укомплектовали всем необходимым диагностическим и лечебным оборудованием.