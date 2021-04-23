В столкновениях с демонстрантами в Берлине пострадали 29 полисменов

В среду, 22 апреля, в Берлине прошлам массовая акция протеста противников COVID-ограничений. Участники демонстрации протестовали против введения поправок к закону, которые позволяют властям в Берлине вводить коронавирусные ограничения в обход полномочий федеральных земель, передает ТАСС.

В акции приняли участие от 8 до 10 тыс. человек и многие из них, по наблюдениям очевидцев, принципиально не носили защитных масок. При появлении полиции, демонстранты принялись бросать в служителей правопорядка камни и пустые бутылки, в результате чего пострадали 29 человек.

За участие в беспорядках в итоге были задержаны более 200 человек.