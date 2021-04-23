WhatsApp для Android получил долгожданную возможность

Ускоренное воспроизведение голосовых сообщений стало доступно всем участникам программы бета-тестирования мессенджера WhatsApp для мобильных устройств на базе Android.

Эта функция пригодится тем, кто вынужден общаться с разговорчивыми абонентами, любящими тянуть слова. Ускорить речь в голосовом сообщении можно в полтора и в два раза - для этого в каждом чате будет доступна специальная кнопка изменения скорости.

Ранее разработчики WhatsApp выпустили стабильный релиз мессенджера для iOS - в нем появилось полноценное отображение фото и видео в окне чата (раньше медиаконтент был ограничен квадратными рамками).

Когда возможность менять скорость воспроизведения голосовых сообщений появится на iOS для всех желающих, пока неизвестно.