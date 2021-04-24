"Американский психопат" станет сериалом

Идея конвертировать прославленного "Американского психопата" (American Psycho) Брета Истона Эллиса в сериал вновь возникла на повестке. Напомним: в 2000-м вышел пользующийся культовой славой полнометражный фильм, где Патрика Бэйтмана сыграл Кристиан Бейл. В 2002-м появился "Американский психопат 2" (American Psycho II: All American Girl) с Милой Кунис в главной роли.

Как отмечает Deadline, студия Lionsgate за год удвоила производство телешоу, и в ее планах значится, в частности, и "Американский психопат. Но пока никаких подробностей по проекту нет. И конкретные сроки не обозначены.

При этом стоит отметить, что сиквел оригинальной ленты в формате сериала зрителю обещают начиная с 2013 года.

Роман американского писателя Эллиса впервые был издан в 1991-м. Его действие разворачивается в конце 80-х. Бэйтман - обитатель Манхэттена и "самопровозглашенный маньяк": преуспевающий бизнесмен внешне - и садист, каннибал и некрофил с изнанки. А еще кадровый гомофоб, расист и противник рэп-музыки.

По выходе книга произвела громадный фурор.