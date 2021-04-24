Правительство Австралии признало недействительными два соглашения между штатом Виктория и КНР, заключенные в рамках инициативы "Один пояс и один путь". По словам главы МИД Австралии Марис Пейн, эти соглашения "не соответствуют внешней политике страны и противоречат ее интересам", цитирует информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Подобный шаг Австралии ставит палки в колеса развитию Китая, в то же время являясь заигрыванием перед "американскими боссами", чтобы нажить себе политический капитал. Конгресс США продвигает "Закон о стратегической конкуренции 2021 года" и предлагает план дипломатического и политического противодействия Пекину. Но еще в декабре 2020 года австралийский парламент одобрил закон, наделяющий центральное правительство правом вето в отношении любого соглашения между представителями Австралии и иностранным правительством. Очевидно, это касается соглашения между штатом Виктория и КНР по инициативе "Один пояс и один путь". Теперь, когда Канберра впервые ввела право вето, соглашение по сотрудничеству в реализации инициативы "Один пояс и один путь" неизбежно попадет в черный список.

Этот шаг Австралии не слишком повлияет на развитие китайской интеграционной инициативы "Один пояс и один путь". В последние годы ряд политиков Канберры оказывали постоянное давление на КНР, одновременно разыгрывая якобы сотрудничество с Пекином. Недавно один австралийский чиновник назвал две державы "друзьями". Почему тогда "друг" разрывает договор? С лицемерной позицией Канберры Китаю сложно согласиться.

Однако австралийское правительство переоценило собственную значимость. Политические манипуляции австралийского правительства по поводу инициативы "Один пояс и один путь" наносят ущерб собственным интересам этой страны и особенно благосостоянию австралийского народа. "Один пояс и один путь" - это инициатива, направленная на экономическое сотрудничество, которая приносит ощутимую пользу участникам.

В течение более семи лет нападки на инициативу "Один пояс и один путь" не воспрепятствовали расширению круга ее участников, а также не повлияли на энтузиазм большинства стран участвовать в ней. По состоянию на ноябрь 2020 года Китай подписал 201 документ о сотрудничестве по совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь" со 138 странами и 31 международной организацией. Политические манипуляции некоторых австралийских политиков не могут повлиять на активное продвижение реализации китайской интеграционной инициативы, зато могут нанести вред государственному имиджу и авторитету Австралии.