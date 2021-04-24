Указ главы Республики Крым от 23 апреля 2021 года № 101-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Обязать прибывающих на территорию Республики Крым с территории иностранного государства, в том числе в целях транзитного проезда:

2.1. Иностранных граждан и лиц без гражданства:

При пересечении Государственной границы Российской Федерации на территории Республики Крым обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом Российской Федерации.

В целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации на территории Республики Крым обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации.

2.2. Граждан Российской Федерации (за исключением членов экипажа морских и речных судов, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения):

Обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации с территории иностранного государства в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации на территории Республики Крым.

В целях оперативного прохождения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации на территории Республики Крым обеспечить заполнение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru) анкеты для прибывающего в Российскую Федерацию в электронном виде "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию" (https://www.gosuslugi.ru/394604) до прибытия в Российскую Федерацию.

В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

2.3. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Крым незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

2.4. Граждан Российской Федерации, прибывающих до 1 мая 2021 года включительно из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания, в дополнение к требованиям, изложенным в подпункте 2.2 настоящего пункта, пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

2.5. Граждан Российской Федерации, прибывающих после 1 мая 2021 года из зарубежных стран, в дополнение к требованиям, изложенным в подпункте 2.2 настоящего пункта, пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

2.6. Лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, соблюдать строгий режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение 14 календарных дней со дня прибытия. При отсутствии возможности изоляции по месту жительства (пребывания) данные лица подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора.

2.7. Студентов - иностранных граждан, прибывающих из государств, с которыми возобновлено сообщение, пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР дважды - не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Республики Крым и в течение 72 часов после въезда на территорию Российской Федерации.

Медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, полученные до и после въезда на территорию Российской Федерации, могут быть предоставлены на русском или английском языках.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР после прибытия на территорию Республики Крым соблюдается режим изоляции.

Студенты - иностранные граждане допускаются к учебному процессу только при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID-19 методом ПЦР.";

в пункте 6:

в подпункте 6.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение 9 мая 2021 года мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на проведение 24 апреля 2021 года на территории парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в городе Симферополе мероприятий, приуроченных к 20-летию со дня основания Всероссийского студенческого корпуса спасателей, общим количеством участников не более 200 человек, на проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, с общим количеством участников не более 50 человек и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего Указа, а также на проведение представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования публичных слушаний по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на проведение сходов, собраний или конференций граждан с целью внесения проекта инициативного бюджетирования в местную администрацию в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

в пункте 14:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего пункта не распространяется на прием и размещение в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении "Международный детский центр "Артек" организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации Южного федерального округа для участия в полуфинале Всероссийского конкурса "Большая перемена", на прием и размещение в гостиницах "Спортивная" (ИП Манасян Н.Г.), "Москва" (ИП Радзиевская Ю.Н.), гостиничном комплексе "Таврия" (АО "По туризму и экскурсиям "Крымтур") в городе Симферополе организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации Южного и Северо-Кавказского федеральных округов для участия в финале первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по хоккею с шайбой, которое пройдет в городе Симферополе в период с 20 по 30 апреля 2021 года на ледовой арене "Консоль-спорт", а также на прием и размещение с 23 по 26 апреля 2021 года в Центре спорта "Эволюция" (ООО "Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов") в городе Евпатории организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации для участия в чемпионате и первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по виду спорта "эстетическая гимнастика", которые пройдут в период с 23 по 26 апреля 2021 года.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







