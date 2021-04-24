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24.04.2021,  
12:07
Текст:  Алексей Моисеев

Необычный вариант бронеавтомобиля "Выстрел" замечен в Казахстане

В Мангистауской области Казахстана проведены оперативно-тактические учения "Калкан-2021". Как отметили в оборонном ведомстве государства, в них были задействованы части и подразделения вооруженных сил, органы национальной безопасности, подразделения Пограничной службы и Национальной гвардии.
Фото: Министерство обороны РК / youtube.com Фото: Министерство обороны РК / youtube.com
Фото: Министерство обороны РК / youtube.com

К данному мероприятию было привлечено большое количество различной боевой и специальной техники, в том числе бронеавтомобили российского производства К-43269 "Выстрел".

Фото: U.S. Army / wikimedia.org
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На одном из этапов именно такое защищенное транспортное средство, известное также как БПМ-97 (бронированная пограничная машина), доставило группу военнослужащих, задержавших "злоумышленника".

Особенностью продемонстрированного силовиками Казахстана образца стали противокумулятивные экраны, полностью прикрывавшие борта и корму. Эта простая и в то же время эффективная разработка защищает от реактивных гранат ручных и станковых гранатометов.

К-43269 активно применяются и в Российской армии. Они хорошо показали себя на территории Сирии.

В настоящее время созданы различные варианты, в том числе разведывательные, а также оснащенные боевыми модулями с 30-мм пушкой, автоматическим гранатометом АГ-17 и 7,62-мм пулеметом ПКТ.

Кроме скринов с видео, есть фото отсюда

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Фото: Илья Питалев \ РИА Новости
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