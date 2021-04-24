Необычный вариант бронеавтомобиля "Выстрел" замечен в Казахстане

К данному мероприятию было привлечено большое количество различной боевой и специальной техники, в том числе бронеавтомобили российского производства К-43269 "Выстрел".

На одном из этапов именно такое защищенное транспортное средство, известное также как БПМ-97 (бронированная пограничная машина), доставило группу военнослужащих, задержавших "злоумышленника".

Особенностью продемонстрированного силовиками Казахстана образца стали противокумулятивные экраны, полностью прикрывавшие борта и корму. Эта простая и в то же время эффективная разработка защищает от реактивных гранат ручных и станковых гранатометов.

К-43269 активно применяются и в Российской армии. Они хорошо показали себя на территории Сирии.

В настоящее время созданы различные варианты, в том числе разведывательные, а также оснащенные боевыми модулями с 30-мм пушкой, автоматическим гранатометом АГ-17 и 7,62-мм пулеметом ПКТ.

Кроме скринов с видео, есть фото отсюда