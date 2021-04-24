Появились подробности о сериале во вселенной "Джона Уика"

Появились некоторые подробности касательно "Континенталя" - давно анонсированного (в 2018-м) сериала-спиноффа в рамках франшизы "Джон Уик".

Подтверждено, в частности, что Киану Ривза в нем не будет, так как шоу станет приквелом: действие The Continental развернётся в Нью-Йорке 70-х, по его центру выступит молодой Уинстон. В фильмах его сыграл Йен МакШейн. Который, как и Ривз, не появится в сериале, но не исключено, что может поработать на озвучке.

Сериал расскажет о формировании персонажа, о том, как он стал управляющим титульным отелем и в целом об обустройстве бизнес-системы элитных киллеров, передает Deadline. Напомнив, что франшиза стяжала успех, и впереди зрителя ждут четвертая и пятая части "базовой" линейки - с Ривзом.

Первый "Джон Уик" вышел в 2015-м, при бюджете в 20 миллионов долларов собрав в прокате более 88-ми. Сиквел - в 2017-м (40 / 171). Третья часть - в 2019-м (75 / почти 327 миллионов).

Четвертый должен был выйти в мае этого года, но из-за коронавируса съехал на год. У пятой части дат пока нет.