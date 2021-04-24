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Рубрика: Власть

Постпред РФ при ЕС назвал причины чешского скандала

Текст: Александр Саможнев

Причины чешского скандала лежат во внутренних проблемах Запада, они вполне совпадают с мотивами истории 2018 года в Солсбери, раскрученной на фоне ситуации, в которой оказалась Великобритания в связи с выходом из Евросоюза, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Фото: РИА Новости
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"Естественно, это очередная попытка отвлечь внимание собственных граждан от внутренних проблем, как в странах Евросоюза, так и в других западных государствах", - цитирует ТАСС Чижова.

При этом ЕС извлек урок из своей грубой политической ошибки в 2018 году с коллективной высылкой российских дипломатов. В этот раз Евросоюз и внешнеполитическая служба ЕС заявили, что вопрос о высылке россиян находится исключительно в компетенции стран-членов.

"Чешская история - это не изолированный эпизод. Это часть нынешнего антироссийского психоза Запада. Это уже даже не истерика, это действительно психоз, совершенно клинический случай", - заключил постпред РФ при ЕС.

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