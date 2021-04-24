Бочкарев: "Натали" готовится к проходке первого тоннеля Рублево-Архангельской линии

В Москве в настоящее время идут работы по строительству монтажно-щитовой камеры для старта тоннелепроходческого комплекса "Натали" на новой Рублево-Архангельской линии метро и производится вынос инженерных коммуникаций по улице Демьяна Бедного. Об этом рассказал сегодня журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Сам щит "Натали" уже смонтирован. Как только камера будет готова, "Натали" отправится в дорогу - прокладывать первый тоннель. Старт ожидается в середине мая от станции с рабочим названием "Карамышевская" до "Звенигородской". Длина перегона - 1600 метров.

Напомним, Рублево-Архангельская линия - новый радиус, соединяющий деловой центр "Сити" с Западным сектором города. В рамках строительства его первого этапа откроется 6 станций, на втором этапе - еще 2 станции, сказал Андрей Бочкарев.