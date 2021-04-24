Военная техника прибыла в Москву для подготовки к параду Победы

В ночь с пятницы на субботу, 24 апреля в столицу с подмосковного полигона была перебазирована военная техника, которая 9 Мая примет участие в параде Победы на Красной площади. В общей сложности с тренировочной площадки в Алабино на северо-запад мегаполиса переправили более 300 армейских бронемашин и колесных автомобилей.

"Перемещение механизированной колонны было осуществлено комбинированным способом - железнодорожным транспортом и в составе автомобильных колонн", - сообщили в Минобороны РФ. Там рассказали, как военные организовали эту транспортную операцию.

По данным ведомства, первой в Москву прибыла колонна из более чем 200 единиц колесной техники. В нее входили бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А и "Бумеранг", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". А еще - стратегические "Ярсы", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" и системы ПВО большой дальности С-400. На платформах специальных армейских тягачей находились также парадные танки Т-34-85, Т-90М и "Армата" и боевые машины пехоты "Курганец-25".

Во вторую колонну включили более ста единиц гусеничной техники. В частности, танки Т-72Б3М и Т-80БВМ, а также боевые машины десанта БМД-4М и десантные БТР-МДМ. Там же были тяжелые огнеметные системы ТОС-1, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция-СВ", боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и "Тор-М2". Весь этот парадный арсенал сначала доставили по железной дороге на станцию "Пресня". Затем техника совершила марш своим ходом на временную площадку на улицу Нижние Мневники на северо-западе Москвы.

В Минобороны отметили, что безопасность движения колонн армейской техники по пути в столицу и самом городе обеспечили более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции.

Напомним, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в военном параде на Красной площади планируют задействовать свыше 12,5 тысячи человек, более 190 единиц вооружения и техники, включая легендарные танки Второй мировой войны Т-34. Кроме того, в состав механизированной колонны включат 35 типов новых и модернизированных машин. В небе над центром Москвы пройдут 76 воздушных судов - 53 самолета и 23 вертолета. Такое число определено не случайно - оно соответствует количеству лет, минувших со Дня Победы.