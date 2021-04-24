В пятницу на железнодорожном вокзале Владивостока открыли мемориальные доски в честь первого визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в 2019 году и в честь приезда в РФ в 2002 году Ким Чен Ира, сообщает РИА Новости.

В церемонии принимали участие генеральный консул КНДР во Владивостоке Зо Сек Чхор, северокорейские дипломаты и заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков. Он отметил, что край уделяет большое внимание развитию двусторонних отношений с КНДР и назвал перспективными отношения не только в экономике, но и в области культуры. По мнению Шестакова, особое внимание стоит уделить развитию туризма, в первую очередь въездного в Северную Корею.

- Я хотел бы, чтоб в этом году мы усердно поработали над тем, чтобы в 2022 году с удовлетворением смогли провозгласить результаты, которых заслуживает уровень доверия наших стран, - сказал зампред регионального правительства.

Отметим, что в апреле 2019 года Ким Чен Ын встречался во Владивостоке с президентом РФ Владимиром Путиным. Это было первое живое личное общение двух политиков и первая поездка главы КНДР в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году.