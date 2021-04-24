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24.04.2021,  
15:31
Текст:  Светлана Цыганкова

В Санкт-Петербурге отмечают 130-летие "трехлинейки" Мосина

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

В Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи министерства обороны России открылась выставка "Легендарная "трехлинейка" С.И. Мосина. 130 лет в строю". На ней представили весь модельный ряд, включая экспериментальные и опытные образцы винтовок Мосина.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа. Винтовка Мосина была главным оружием русского солдата во всех войнах первой половины XX века. Отмечали ее надежность, неприхотливость и хорошие боевые характеристики. Эти качества, а также простота конструкции и безотказность действия обеспечили винтовке долгие годы жизни. Без существенных изменений "трехлинейка" почти шесть десятилетий состояла на вооружении Русской, Красной и Советской армий.

В музее представлены также многочисленные плакаты и фотографии, на которых запечатлены военнослужащие разных стран с винтовками Мосина. Это и красноармейцы, и белогвардейцы, и военнослужащие учебного подразделения армии США, и бойцы Испанской армии и многие другие.

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