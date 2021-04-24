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24.04.2021 16:34
Рубрика: Происшествия

Крупный пожар на складе Уралмаша тушат в Екатеринбурге

Текст: Тимофей Борисов

Около двух часов потребовалось уральским пожарным, чтобы локализовать крупный в Екатеринбурге. По данным местного главка МЧС, загорелись деревянные одноэтажные строения на территории Уралмашзавода.

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По некоторым данным горели склады, где помимо прочего были какие-то резиновые изделия. По крайней мере, именно так очевидцы пожара на месте объясняли слишком плотное задымление и черный густой дым в первые минуты возгорания. Но у МЧС своя версия произошедшего.

"Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 4 минуты. На территории производственной площадки горит деревянный склад с замороженной продукцией. Пожарные принимают все меры для локализации огня. В тушении пожара задействованы 12 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава", - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Позже в пресс-службе МЧС России все же указали, что помимо некой замороженной продукции на складе хранись и резинотехнические изделия на площади 1000 квадратных метров. Хотя сложно себе представить, что продукты хранились совместно с технической продукцией.

Как бы там ни было, пожарным удалось локализовать пожар, сейчас идет проливка конструкций.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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