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24.04.2021,  
11:54
Текст:  Олег Корякин

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B Lancer

Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Все бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США отправили на внеплановый техосмотр.

Глава Командования глобальных ударов ВВС США генерал Тим Рэй приказал приостановить полеты бомбардировщиков B-1B Lancer. Об этом сообщает Military.com, уточняя, что подобное решение принимается третий раз за год.

Известно, что 8 апреля на базе ВВС Эллсуорт в Южной Дакоте у B-1B, который после приземления выруливал к своей стоянке, произошла утечка топлива. В связи с этим начались проверки всех бомбардировщиков. Из соображений безопасности летать им пока запрещено.

Издание напоминает, что сейчас ВВС США готовятся к сокращению парка B-1B Lancer до 45 самолетов. Конгресс разрешил списать 17 бомбардировщиков. Они будут использоваться для испытательных целей или станут экспонатами музеев.

Фото: Wikimedia.org/U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon
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На сегодняшний день четыре B-1 отправлены на кладбище самолетов на базе ВВС Дэвис-Монтен в штате Аризона. К 2036 году планируется вывести из строя все B-1B.

В последние десять лет B-1B интенсивно использовался на Ближнем Востоке в качестве единственного сверхзвукового бомбардировщика США. В результате самолеты неоднократно выходили из строя и требовали серьезного обслуживания.

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