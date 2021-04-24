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24.04.2021 10:48
Рубрика: Власть

Володин: США пытаются ослабить позиции президента России

Текст: Татьяна Замахина
США пытаются сделать все для того, чтобы президент РФ Владимир Путин как можно быстрее ушел с этой должности. Так Вашингтон пытается ослабить Россию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Фото: Юлия Зырянова \ РИА Новости Фото: Юлия Зырянова \ РИА Новости
Фото: Юлия Зырянова \ РИА Новости

Парламентарий обратил внимание на доклад секретных служб США, который есть в открытом доступе. Так, по его словам, ставится конкретная задача в отношении президента нашей страны - "ослабить его и сделать все для того, чтобы он как можно быстрее ушел с этой должности".

"Понятно совершенно, - констатировал спикер. - Путин - наше преимущество. И вы делаете все для того, чтобы нас его лишить".

Он подчеркнул, что оскорбления в адрес российского лидера - это оскорбления граждан нашей страны". Так же, как и вмешательство в дела РФ оскорбляет российский народ.

"Все то, что придумано с отравлениями, с вмешательством в выборы - вы же не хотите обсуждать ни на одной парламентской площадке, ни на одних диалоговых форумах, - обратился Володин к западным политикам. - Вы же это игнорируете, вы просто взяли и назначили виновных. Виновных за вмешательство, виновных за отравление".

Парламентарий также подчеркнул, что в России всегда относились плохо к предателям и пошатнуть государство руками тех, кто принимал подношения у желающих стране зла, невозможно.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Председатель ГД призвал США и Запад заняться своими внутренними проблемами и правами собственных граждан. "Вы их разгоняете зимой, поливаете водой, колотите дубинками, вы слезоточивый газ используете, пули резиновые, - напомнил он. - Какие вы можете нам стандарты привнести, кроме того, что некоторых граждан, завербовав, потом бросаете, как ненужные, отработанные материалы?"

Володин также отметил, что западные СМИ замалчивают хамское отношение к российским коллегам. То же можно сказать и про Украину - "когда взяли и закрыли все оппозиционные издания", западные журналисты промолчали. "Где ваша журналистская солидарность? Вы вообще себя-то кем считаете и как воспринимаете такие решения? - спросил спикер. - Почему вы ничего не говорите? А все потому, что вы кормитесь с рук этих государств и забыли про стандарты".

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