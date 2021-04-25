Банки смогут подключать карты "Мир" к платежному сервису Apple Pay

Сервис бесконтактной оплаты Apple Pay начнет работать с картами платежной системы "Мир" с конца апреля. У банков появится возможность подключить свои карты "Мир" к "яблочному" сервису. До сих пор картами "Мир" можно было расплачиваться только смартфонами на ОС Android, используя Samsung Pay и Mir Pay.

Фото: iStock