Банки смогут подключать карты "Мир" к платежному сервису Apple Pay

Сервис бесконтактной оплаты Apple Pay начнет работать с картами платежной системы "Мир" с конца апреля. У банков появится возможность подключить свои карты "Мир" к "яблочному" сервису. До сих пор картами "Мир" можно было расплачиваться только смартфонами на ОС Android, используя Samsung Pay и Mir Pay.
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"Для платежных систем возможность использования Apple Pay является одним из конкурентных преимуществ, - сообщил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. - Cейчас потребители вынуждены переводить деньги с карт "Мир" на карты международных платежных систем".
Банки получают право, а не обязанность подключить карты "Мир" к Apple Pay, обращает внимание эксперт.