В ночь с воскресенья на понедельник за океаном, как у них там водится, раздадут "Оскары". Церемонию в этом году пришлось сдвинуть аж на два месяца из-за пандемии коронавируса, но в остальном всё вполне предсказуемо: фаворитами большинства номинаций считаются фильмы с актуальной западной повесткой - или артисты, этой самой повестке удовлетворяющие (прежде всего цветом кожи, хотя иногда ещё гендерной принадлежностью).

Впрочем, кто мы такие, чтобы совсем уж не допускать сюрпризов от Академии? Вдруг, например, великому сэру Энтони Хопкинсу дадут-таки заслуженную статуэтку в обход Чедвика Боузмана? Или, скажем, возьмут да и нагрядят финчеровского "Манка" всем, чем только можно? Посмотрим. И вы смотрите вместе с нами: "Кинократия", традиционно жертвуя сном, проведёт прямую текстовую трансляцию.