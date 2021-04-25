Указ губернатора Ивановской области от 23 апреля 2021 № 61-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. В абзаце третьем пункта 7.1 слова "действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего биологического материала" заменить словами "выданный не ранее 01.01.2021".

2. В подпункте 10.2 пункта 10 слова "7 дней до даты возобновления исполнения трудовых (служебных) обязанностей" заменить словами "01.01.2021".

3. В пункте 15 слова "подтверждающего выявление антител иммуноглобулина G (IgG) или" заменить словами "подтверждающего выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданного не ранее 01.01.2021, или медицинского документа, подтверждающего".

4. В пункте 16 слова "подтверждающего выявление антител иммуноглобулина G (IgG) или" заменить словами "подтверждающего выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданного не ранее 01.01.2021, или медицинского документа, подтверждающего".

5. В пункте 28:

5.1. В абзаце третьем слова "государственную регистрацию." заменить словами "государственную регистрацию, или имеют медицинский документ, подтверждающий выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), выданный не ранее 01.01.2021.".

5.2. Дополнить пункт абзацем следующего содержания:

"Медицинский документ, подтверждающий выявление у лиц в возрасте 65 лет и старше антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), выданный не ранее 01.01.2021, в целях организации льготного проезда представляется гражданином в территориальный орган Департамента социальной защиты населения Ивановской области.".

6. В подпункте 31.1 пункта 31 слова "7 дней до даты возобновления исполнения трудовых (служебных) обязанностей" заменить словами "01.01.2021".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







